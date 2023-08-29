600 bin memur çifte zam alacak

Memur ve memur emeklisinin maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün 4 kez toplandı. Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmesi uzlaşılan maddeler arasında yer alıyor. Memur- Sen'le birlikte yapılacak çalışmayla şekillenecek düzenleme 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelecek. Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak. Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 3.000 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 80 bin liradan başlayacak. Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak.