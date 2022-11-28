600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi

"BURSA'NIN NE TARAFINDAN BAKARSAK BAKALIM HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

100 metre yüksekliğindeki direkte 600 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanacak. Bursa'nın her tarafından görülebilecek. Bu milli gururu ve heyecanı inşallah ailelerimiz yerinde gelip görecekler. Alanda ayrıca TÜRKSOY'a ait üye ülkelerin de bayrağı yer alacak. Yaklaşık 17 milyona mal olan proje için her şeye değer. Bu gururu ve bu heyecanı Bursa'nın ne tarafından bakarsak bakalım hep birlikte yaşayacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı rabbim göklerden indirmesin" dedi.