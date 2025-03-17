60.000 ton plastik atık dönüşecek

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, atık plastikleri değerlendirerek pazarlanabilir ürünlere dönüştürecek projeler geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. Ortak bir girişim kurmayı hedefleyen iki şirket, İzmir Aliağa'da bir atık plastik işleme tesisi geliştiriyor. Bu tesis, yılda 60.000 ton plastik atığı işleyerek petrokimya üretiminde naftaya sürdürülebilir bir alternatif olan piroliz yağına dönüştürecek. Toplam plastik atık işleme kapasitesinde yıllık hedef 250 bin tona kadar çıkmak. Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu, Çerçeve Anlaşması hakkında şunları söyledi: "Freepoint ile kurduğumuz bu ortaklık, heyecan verici bir adım. Finansman süreçlerini tamamladıktan sonra Aliağa'da inşa ettiğimiz ileri geri dönüşüm tesisinde yılda 60.000 ton plastik atığı işleyerek piroliz yağı üretmeyi hedefliyoruz. Bu proje, fosil bazlı naftaya olan bağımlılığı azaltacak, çevresel etkileri en aza indirecek."