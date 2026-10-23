61 ilde 48 ay vadeyle arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 ildeki 725 arsayı 5 ve 6 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Türkiye genelinde toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki bu arsa, 29 milyar 146 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa bulunuyor. Alıcılar, belirlenen taşınmazlara yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla sahip olabilecek.

YÜZDE 15 İNDİRİM

Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satılacak. Vadeli satışa sunulan ve satış listesinde belirtilen taşınmazların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanacak. Satışa sunulan taşınmazlar, katma değer vergisinden (KDV) muaf olacak.

AÇIK ARTIRMA 5-6 KASIM'DA

Açık artırmalar, 5 ve 6 Kasım saat 10.30'da Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede. com.tr" adresi üzerinden internet bağlantısıyla da açık artırmalara katılabilecek. Satışa sunulan taşınmazlar ve açık artırmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "muzayede.emlakyonetim. com.tr" internet adresleri ile "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör