6’ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin basın toplantısı gerçekleşti

"BU SALONLARDA ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İMZALANMASINI BEKLİYORUZ"

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bu sene altıncısını yaptıklarını söyleyen İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "2023'ün Nisan ayında da her ülkenin başkentinde bir etkinlik yapacağız. 150 kişilik uçak kaldıracağız, 3 günlük bir etkinlik olacak. İstanbul Ekonomi Zirvesi son yıllarda değişen dünyanın bütün gündemini yakından takip ediyor. Biz belki dünya barışını sağlayamayabilir ya da dünyanın bütün ticaretini yönetemeyebiliriz ama bu iddiada olan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirme amacımız var. Yani bu salonlarda uluslararası anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Hatta umarız ki Aralık ayına kadar Ukrayna-Rusya savaşı bitmiş olur. İstanbul da buna ev sahipliği yapmış olur. Hedefimiz gelecekte uluslararası büyük anlaşmaların burada, İstanbul Ekonomi Zirvesi çatısı altında imzalanmasını sağlamak. Çünkü tek kutuplu bir dünyadan çıktık Asya'ya doğru kayıyoruz ve İstanbul öyle bir yerde ki hem Avrupa arasında bir köprü. Bizim jeopolitik konumuzu, ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu, İstanbul'un ne kadar değerli bir şehir olduğunu daha önce diğer ülkelere biz anlatıyorduk ama şimdi yabancılar bize anlatıyor. Şimdi bütün dünya konuşuyor. Dolayısıyla 'Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya' sloganımızla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Değer, "Bu seneki ana temamız ise küresel değer zincirleri. Aslında küresel değer zinciri; bir ürünün üretildiği yerden satışını, pazarlamasını, ambalajını, lojistiğini hatta mal satışından sonraki ürünün takibini hizmet servisini bile kapsıyor. Ama biz bunun, zincirlerinin içine bir de insanı koyduk. En büyük hedefimiz de dünyadaki önemli iş insanlarının, politikacıların İstanbul'da İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde buluşup dünya meselelerini tartıştığı, çözüm ürettiği, çözüm aradığı ve uzlaştığı bir platform olmasıdır. Böyle olsun diye de çalışacağız" dedi.