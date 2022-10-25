6’ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin basın toplantısı gerçekleşti

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri bir araya gelerek 6'ncı İstanbul Ekonomi Zirvesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki gün sürecek zirveye dünyanın her bölgesinden katılımcılar bekleniyor. 12 panelden oluşacak programın ilk günü sadece panellere ayrılırken, ikinci günü ödül töreni ve diğer etkinliklere yer verilecek.
"BU SALONLARDA ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İMZALANMASINI BEKLİYORUZ"
İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin bu sene altıncısını yaptıklarını söyleyen İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "2023'ün Nisan ayında da her ülkenin başkentinde bir etkinlik yapacağız. 150 kişilik uçak kaldıracağız, 3 günlük bir etkinlik olacak. İstanbul Ekonomi Zirvesi son yıllarda değişen dünyanın bütün gündemini yakından takip ediyor. Biz belki dünya barışını sağlayamayabilir ya da dünyanın bütün ticaretini yönetemeyebiliriz ama bu iddiada olan kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirme amacımız var. Yani bu salonlarda uluslararası anlaşmaların imzalanmasını bekliyoruz. Hatta umarız ki Aralık ayına kadar Ukrayna-Rusya savaşı bitmiş olur. İstanbul da buna ev sahipliği yapmış olur. Hedefimiz gelecekte uluslararası büyük anlaşmaların burada, İstanbul Ekonomi Zirvesi çatısı altında imzalanmasını sağlamak. Çünkü tek kutuplu bir dünyadan çıktık Asya'ya doğru kayıyoruz ve İstanbul öyle bir yerde ki hem Avrupa arasında bir köprü. Bizim jeopolitik konumuzu, ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu, İstanbul'un ne kadar değerli bir şehir olduğunu daha önce diğer ülkelere biz anlatıyorduk ama şimdi yabancılar bize anlatıyor. Şimdi bütün dünya konuşuyor. Dolayısıyla 'Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya' sloganımızla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Değer, "Bu seneki ana temamız ise küresel değer zincirleri. Aslında küresel değer zinciri; bir ürünün üretildiği yerden satışını, pazarlamasını, ambalajını, lojistiğini hatta mal satışından sonraki ürünün takibini hizmet servisini bile kapsıyor. Ama biz bunun, zincirlerinin içine bir de insanı koyduk. En büyük hedefimiz de dünyadaki önemli iş insanlarının, politikacıların İstanbul'da İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde buluşup dünya meselelerini tartıştığı, çözüm ürettiği, çözüm aradığı ve uzlaştığı bir platform olmasıdır. Böyle olsun diye de çalışacağız" dedi.
"DAVOS TARZI BİR ZİRVENİN UZUN DÖNEMDE BURADA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"
Seyahat Acentaları Birlik (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "İstanbul ile Antalya Türkiye'nin lokomotifi olan iki önemli şehir. Yani Türkiye'ye gelen turistin neredeyse yarısına yakını bu iki şehirden giriş yapıyor. İstanbul önemli bir destinasyon. İstanbul Ekonomi Zirvesi de İstanbul ürünlerini çoğaltan, İstanbul'a değer katan bir zirve. Aslında bütün şehirlerimizde bu tür ürünlerin çoğalması gerekiyor. Bu yıl 6'ncısını gerçekleştiriyoruz. Kendisini ispat etmiş bir zirve olarak bundan sonra İstanbul turizmine de İstanbul'un tanıtımına da çok ciddi katkılar yaparak devam edeceğine inanıyoruz. İstanbul'da böyle bir zirvenin oluyor olması zaten bize ileriye dönük olacak şekilde dünyadaki bütün ekonomik kararların en azından bir kısmının Davos tarzı bir zirvenin uzun dönemde burada gerçekleşebileceğini gösteriyor. Hepimizin hedefi bu, inşallah başarırız" şeklinde konuştu.
"ZİRVE, TÜRKİYE SINIRLARINI AŞARAK ARTIK YURT DIŞINDA DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Bu yıl Küresel Değer Zincirleri ana temasıyla gerçekleşecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin içeriğiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise aşağıdaki bilgilere yer verildi:
"6. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Küresel Değer Zincirleri, Social Upgrading, Küresel Taşımacılığın Geleceği Elektrikli Araçlar, Yerelden Küresele Turizmde Değer Yaratmak, Enerji ve Enerji Dönüşümünde E-mobilitenin Yeri, İhracat Odaklı Ekonomide Teknoloji, İnovasyon ve Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sağlıkta İnovasyon, Dijitalleşme, Göç ve Barınma Sorunları, Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, Yeşil Ekonomide Değişim ve Dönüşüm Fırsatları panel başlıkları ile ele alınacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Kibar Enerji, Shneider Electric, Mersin - Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat'ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşecektir. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin 2023 yılından itibaren Türkiye sınırlarını aşarak artık yurt dışında da gerçekleştirileceği müjdesi de ilk kez açıklanacak."