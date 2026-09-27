7 fon incelemeye alındı: Son 3 aydaki çıkışlar mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında 7 yatırım şirketinin kayıtlarını incelemeye aldı. Başsavcılık, 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık 22 Eylül 2026 tarihli yazısında: Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

TÜM HAREKETLER İSTENDİ

Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararları aldığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

SON 3 AY İÇİN AYRI İNCELEME

Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu. Başsavcılık, söz konusu 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi. Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek. Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor.

TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Fon krizi soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükselirken tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Erkan Kilimci de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Soruşturmada daha önce 45'e ulaşan tutuklu sayısı, Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin tutuklanmasıyla 47'ye çıktı. Hakimlikteki işlemlerin devamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.