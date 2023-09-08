7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2 Ekim’de başlayacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin teması, Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye" olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, Borsa İstanbul AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ana sponsor olduğu 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası panelleri çevrim içi olarak izlenebilecek.

Kongrede "Ekonomi-Finans", "Sürdürülebilirlik-Kentsel Dönüşüm" ve "Dijitalleşme" ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular, "geçmişin deneyimi ve geleceğin tasarımı" anlayışıyla ele alınacak.

Kongre kapsamında "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Geçmişten Geleceğe Sermaye Piyasaları", "İstanbul Finans Merkezi'nin Bölgesel Liderlik Yolculuğu", "Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Türkiye'nin Yol Haritası ve Sermaye Piyasaları Yoluyla İklim Finansmanı", "Sermaye Piyasalarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kurumsal Düzeyde İzlenmesi Gereken Stratejiler ve Politikalar", "Deprem Ertesi Yeniden Yapılanmada Kentsel Dayanıklılık: Etki İçin Geliştirme ve Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansman", "Dijitalleşme Finans Piyasalarında Ne Gibi Risk ve Fırsatlar Getiriyor?" gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek panellerde, alanında uzman konuşmacılar geniş bir bakış açısıyla bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşacak.

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, her yıl ekim ayında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl 7'nci kez kutlanacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, 5-6 Ekim 2023'te gerçekleşecek. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde bireysel yatırımcılara yönelik çevrim içi gerçekleştirilecek panellerde 40'a yakın uzman konuşmacı yer alacak.

Panellerde; "Hisse Alım Satımında İdeal Zamanı Uzmanına Sor", "Yatırım Yaparken Doğru Bilinen Yanlışları Uzmanına Sor", "Yatırım Fonları ve BES ile Yatırımı Uzmanına Sor", "Halka Arzda Doğru Yatırım Tercihini Uzmanına Sor" gibi başlıklarda konular, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla önde gelen uzmanlar tarafından ele alınacak.