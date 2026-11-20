Türk züccaciye sektörü yeni ihracat pazarlarına açılmak için Antalya
'da buluşuyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), EVSİD ve ZÜCDER iş birliğiyle düzenlenen Invitation Only Antalya 2026, uluslararası zincir mağazaları, ithalatçıları, toptancıları ve satın alma gruplarını Türk üreticilerle bir araya getirecek. Geçen yıl 53 ülkeden 112 alıcının katıldığı organizasyonda bu yıl hedef büyütüldü. 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 20'şer dakikalık birebir görüşmeler yapılacak. Katılımcı alıcıların yüzde 42'sini zincir mağazalar ve süpermarketler, yüzde 35'ini ithalatçı ve toptancılar oluşturacak. EVSİD Başkanı Talha Özger, organizasyonun Türk üreticilerin yeni pazarlara açılmasına katkı sağlayacağını belirterek, hedeflerinin görüşmeleri uzun vadeli ticari ortaklıklara dönüştürmek olduğunu söyledi. ZÜCDER Başkanı Burak Önder ise küresel tedarik zincirlerindeki değişimin Türkiye
için yeni fırsatlar oluşturduğunu vurguladı. Türkiye'nin üretim gücü, ürün çeşitliliği ve hızlı teslimat avantajıyla öne çıktığını belirten Önder, 70 ülkeden gelecek alıcılarla yeni ihracat bağlantıları kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.