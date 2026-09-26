700 bin TL ceza da yetmedi! Bu çiçeği korumak için sonunda bunu yaptılar

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 LİRA

Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarının koparılması veya soğanlarının yerinden sökülmesi halinde yüksek idari para cezaları uygulanıyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambağını koparmanın 2026 yılı için idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanıyor.

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmalarını ve koruma alanlarına dikkat etmelerini istedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör