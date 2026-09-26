700 bin TL ceza da yetmedi! Bu çiçeği korumak için sonunda bunu yaptılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyı ekosisteminin önemli bitkileri arasında yer alan ve nesli koruma altında bulunan kum zambaklarının korunması için Badavut Sahili'nde önlem alındı. Doğal ortamında yetişen kum zambaklarının çevresi, insan baskısı ve plaj yoğunluğu nedeniyle zarar görmemeleri amacıyla özel ahşap kafeslerle çevrildi.
KUM ZAMBAKLARI AHŞAP KAFESLERLE KORUNUYOR
Badavut Sahili'nde yayılış gösteren kum zambaklarının korunması amacıyla bitkilerin çevresine özel koruyucu ahşap kafesler monte edildi.
Uygulamayla kum zambaklarının sahili kullanan kişiler tarafından ezilmesinin önüne geçilmesi ve ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Kıyıların doğal mirası olarak değerlendirilen bitkilerin insan kaynaklı tahribattan korunması hedefleniyor.
KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 LİRA
Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarının koparılması veya soğanlarının yerinden sökülmesi halinde yüksek idari para cezaları uygulanıyor.
Verilen bilgiye göre, Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambağını koparmanın 2026 yılı için idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanıyor.
Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmalarını ve koruma alanlarına dikkat etmelerini istedi.