700 şirket yapay zeka için çalışıyor

Dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan yapay zeka konusunda Türkiye, yarış kulvarında başarı için önlem alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zeka konusunda kamu ve özel sektörde yürütülen faaliyetlerin bilançosunu çıkardı. Sanayi Bakanı Fatih Kacır, parlamentoda soru önergesini yanıtlarken yapay zeka çalışmalarına ilişkin de detaylı bilgi verdi. İşte Türkiye'nin yapay zeka tablosu:Ulusal Yapay Zeka Stratejisi güncellendi ve 2024-2025 Eylem Planı yayımlandı. Yapay zeka, halihazırda kamu kuruluşlarında kamu yönetimi ve hizmetleri, güvenlik ve gözetim, eğitim, sağlık, finans, enerji, ticaret ve ulaşım gibi alanlarda kullanılıyor. Bu alanda çalışmalar gerçekleştiren kurumlar arasında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları da bulunuyor.Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı açılmış olup 6 kurumun projesi destekleniyor.TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı programı yürütülüyor. Program kapsamında akıllı üretim, tarım, hayvancılık, finans, iklim, eğitim teknolojileri alanlarında destek veriliyor. 2022'de 10, 2023'te 18 projeye destek verildi. 2024 çağrı süreci ise devam ediyor. Projelerde, üretken yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayar görü, pekiştirilmeli öğrenme gibi birçok teknoloji kullanılıyor.Türkiye'de yapay zeka alanında ürün ve çözüm geliştiren özel sektör işletmesi ve girişim sayısı 700'ü aştı. Bu şirketler çoğunlukla perakende, tarım, imalat, sağlık ve lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Dijital Dönüşüm Destek Programı" ile imalat sanayinde yapacağı yapay zeka teknolojilerine öncelikli olarak destekleyecek.