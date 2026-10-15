71 bin kadın çiftçiye 74 milyar TL finansman

Ziraat Bankası, kuruluş misyonunun bir gereği olarak tarım sektörünün finansmanındaki öncü rolünü sürdürürken, kadınların tarımsal üretimde daha etkin yer almasını, kendi işletmelerini kurmasını ve mevcut işletmelerini büyütmesini öncelikli alanlarından biri olarak değerlendiriyor. Banka, kadın çiftçilerin desteklenmesini yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliği veya finansal kapsayıcılık açısından değil tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, girişimcilik, istihdam, katma değer oluşturma ve kırsal kalkınma açısından da ele alarak kadınların üretime katılımını bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne kullandırdığı kredilerin bakiyesi 1 trilyon TL'yi aşarken, tarım kredilerindeki sektör payımız yüzde 70 civarında bulunuyor.

KADIN ÇİFTÇİ KREDİSİ

Yaklaşık 1 milyon üreticiye finansman sağlanan bu güçlü yapı içerisinde, kadın üreticilere yönelik özel finansman imkânları da sunuluyor. Tarımda kadın girişimciliğini artırmak, kırsalda gelir ve istihdam imkânlarını geliştirmek ve kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmek amacıyla Kadın Çiftçi Kredisi sunuluyor. Kadın Çiftçi Kredisi kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze ve meyve üretimi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi faaliyetlerde kadın üreticilerin yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçları karşılanıyor. Canlı hayvan alımı, sera yatırımları, makine ve ekipman alımları ile faaliyet konusuna ilişkin işletme giderleri kredi kapsamında finanse ediliyor. 2 YIL

ANAPARA ÖDEMESİZ DÖNEM

3 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda, Kadın ve Genç Çiftçi Kredilerinin üst limitinin 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği Cumhurbaşkanı tarafından müjdelendi. Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem ve 10 yıla kadar vade, öz kaynak katkısı aranmaksızın finansman ve Kredi Garanti Fonu teminat desteğinden yararlanma imkânı sağlanıyor. Böylece üretime yeni başlayacak kadınların yanı sıra mevcut işletmesini büyütmek, modernize etmek veya üretim kapasitesini artırmak isteyen kadın çiftçilere de uzun vadeli finansman imkânı sunuluyor. Ziraat Bankası'nda kadın üreticilere sağlanan destek yalnızca Kadın Çiftçi Kredisi ile sınırlı değil. Kadın çiftçiler, faaliyet konuları ile yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına göre bankanın diğer tarımsal kredi ürünlerinden ve Hazine faiz destekli kredi (sübvansiyon) imkânlarından da yararlanıyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası tarafından sadece son bir yılda 71 bini aşkın kadın üreticiye yaklaşık 74 milyar TL tutarında tarım kredisi kullandırıldı.

SÜBVANSİYONLU KREDİLERDE KADIN ÇİFTÇİLERE İLAVE AVANTAJ

Kadın üreticiler, Hazine faiz destekli tarımsal kredi(sübvansiyon) uygulamalarında da önceliklendiriliyor. Belirlenen şartların sağlanması halinde kadın çiftçi/girişimci kriteri, ilgili üretim konusu için belirlenen faiz indirimine ilave yüzde 15 oranında indirim sağlayabiliyor. Böylelikle kadın üreticiler üretim konusu, yatırımın niteliği ve sağladıkları diğer kriterlere bağlı olarak daha yüksek sübvansiyon oranlarından yararlanabiliyor.

ÜRETEN KADIN KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE ÜRETİME DESTEK

Ziraat Bankası'nın kadın üreticilere yönelik yaklaşımının bir diğer ayağını Üreten Kadın Kooperatifi kredi ürünü oluşturuyor. Bu ürünle kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı kooperatiflerin yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçlarının karşılanması kadınların üretimde örgütlenmeleri, ölçek oluşturmaları ve ürettikleri ürünlerden daha yüksek katma değer elde etmeleri destekleniyor.

VERİMLİLİK VE DİJİTALLEŞME

Kadın üreticiler basınçlı sulama sistemleri, tarımsal mekanizasyon, yenilenebilir enerji yatırımları, kapalıortamda bitkisel üretim, soğuk hava deposu yatırımları ve tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik olarak Ziraat Bankası'nın finansman imkânlarından da faaliyetlerinin niteliğine göre yararlanabiliyor. Böylece kadın çiftçilerin yalnızca üretime başlamaları değil işletmelerinin verimliliğini artırmaları, girdi maliyetlerini azaltmaları, teknoloji kullanımını geliştirmeleri, iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve daha yüksek katma değer oluşturmaları da destekleniyor. Ayrıca Ziraat Çiftçi Platformu ile üreticilerin dijital bankacılık ve tarımsal karar destek araçlarına erişimi kolaylaştırılıyor.