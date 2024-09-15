729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını 18 Eylül’de kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti.

Hastaneye gelişinde gaziler tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi. Gazilerle bir süre sohbet eden Göktaş, bir gazinin bebeğini kucağına alarak sevdi.

Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin gazilere minnet duyduğunu, Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."

Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.