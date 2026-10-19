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Giriş Tarihi: 19.10.2026

7.5 milyonuncu aracını üretti

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7.5 milyonuncu aracını üretti
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Tofaş, Bursa Fabrikası'nda 7,5 milyonuncu aracını üretti. 1971'de 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanıyla Bursa Fabrikası'nda üretime başlayan Tofaş; bugün 500 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine sahip. Tofaş'ın üretim tarihinde yeni bir kilometre taşını temsil eden 7,5 milyonuncu araç ise Fiat Ulysse oldu. Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle yeni bir döneme giren şirket; K0 ve K9 projeleriyle üretim hacmini ve ürün çeşitliliğini artırdı.1971'de başlayan üretim yolculuğunda bugün 7,5 milyon araca ulaşan Tofaş, geride kalan yaklaşık 55 yıllık üretim döneminde takvim günü ortalamasıyla her gün aralıksız yaklaşık 375 araç üretmiş oldu.

#BURSA #TOFAŞ
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7.5 milyonuncu aracını üretti
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