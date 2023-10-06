75 trilyon dolarlık fonlarla sıcak temas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra durağını da ekledi. Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde New York'ta devam etti. Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin imajını yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmek için faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekildiğini söyledi. Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ülke olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Uzun vadede Türkiye'nin büyümesinde yatırımın payının yüksek olacağını öngörebiliriz. Orta Vadeli Program ile yatırımcıların dikkatini çeken bir projeksiyon yapmış olduk. Özellikle önümüzdeki dönem için ortaya konan hedefler, daha da önemlisi doğrudan yatırımcılarımız için yapısal reform ajandamız yatırımcıların ilgisini çekiyor. Asya ülkeleri şu anda Türkiye'yi çok sık ziyaret ediyorlar" dedi.Amerikalı şirketlerin Türkiye'de büyüdüklerine işaret eden Dağlıoğlu, "Körfez ülkelerinin büyük bir ilgisi var. Önümüzdeki dönemde Avrupalı şirketlerin de yatırımlara devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.