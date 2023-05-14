767 bin çiftçi sigorta yaptırdı

Son yıllarda tarım sigortaları konusunda da hem bilinç gelişiyor hem de ürün çeşitliliği artıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre tarımda sigortalılık oranı yüzde 22. Geçen yıl, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 9 milyar TL'lik prim üretimi oldu. Zarar gören sigortalı üreticilere 3.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) sekiz farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği de sunuldu. Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi. Bitkisel Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı. Bu kapsamda TARSİM, geçen yıl bitkisel ürünlerde 2.2 milyar TL, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon TL, seralarda 327 milyon TL, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon TL, su ürünlerinde 14 milyon TL, kümes hayvanlarında 9 milyon TL ve arı kovanlarında 6 milyon TL olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3.6 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 2.7 milyon adet Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi, yüzde 16'lık artışla 385 bin adet Hayvan Hayat Sigortası poliçesi ve yüzde 2'lik artışla 39 bin adet Sera Sigortası poliçesi düzenlendi.Bitkisel Ürün Sigortaları'nda ön plana çıkan, çeltik ürününde yüzde 56, ayçiçeğinde yüzde 41, mısırda yüzde 22, üzümde yüzde 30, pamukta yüzde 27, arpada yüzde 28 ve buğdayda ise yüzde 30 sigortalılığa ulaşıldı. Öte yandan Hayvan Hayat Sigortaları'nda ise sigortalılık oranı büyükbaş hayvanlarda yüzde 29 ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 23 olarak gerçekleşti.TARSİM şu ana kadar deprem bölgesinde Hayvan Hayat Sigortaları branşında 30 milyon TL hasar ödemesi yaptı. Ağırlıklı olarak büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ve kovanları zarar gördü. 6 bine yakın ihbar alındı. 10 milyon TL'lik de devam eden işlemlere bağlı olarak bir muallak hasar var.