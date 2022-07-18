8-5 mesaisi geride kalıyor

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren mesai açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, "İnsanların 12, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma konulu panele katılan Bilgin, çalışma hayatı mevzuatının, toplumun değişim hızına bağlı olarak değiştirilmesi, bu konularda yenilik yapılması gerektiğini belirtti. "Saatler kolumuza 8-5 mesaisi düzenlemek için gelmiştir. Daha önceleri daha da kötüydü 10 saat" diyen Bilgin, 1 Mayıs'ın ortaya çıkışının altında da uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Vedat Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Teknoloji emeği ikâme ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekânla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak."Bilgin, çalışma hayatında yaşanan değişimlerin birtakım sorunları da ortaya çıkardığını belirterek, şunları kaydetti: "Kişi uzaktan çalışıyor ama bunun sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bu gibi konuların düzenlenmesi lazım. Akademik çalışmalardan istifade ederek mevzuatımızı yeniden düzenlemek durumundayız."