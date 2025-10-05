8 ayda 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ocakağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi. Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."