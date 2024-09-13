8 ayda demiryoluyla 17.5 milyon ton yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal demiryolu ağındaki 439 kilometrelik 286 iltisak hattı ile, ocak-ağustos döneminde 7 milyon 842 bin ton yük taşındığını açıkladı. Bu hatlarla gerçekleştirilen taşımaların tüm demiryolu taşımalarının yaklaşık yüzde 45'i olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 8 ayda demiryolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındığını ifade etti.Toplam iltisak hat uzunluğunu 654 kilometreye çıkaracaklarını kaydeden Uraloğlu, 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 2053'e kadar demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye yükseltmeyi planladıklarını da vurguladı. Uraloğlu, üretim merkezlerinin hammadde, yarı mamul ve nihai ürünlerini taşımak için fabrikalara doğrudan bağlantı sağlayan iltisak hatlarının; sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak Türkiye'nin ulusal demiryolu ağı üzerinde 439 kilometre uzunluğunda 286 iltisak hattının bulunduğunu aktardı. Bakan Uraloğlu, bu hatlar ile gerçekleştirilen taşımaların tüm demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturduğunu vurguladı.