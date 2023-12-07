8 yılda 400 milyon TL çoban desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 8 yılda Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık ödeme yaptıklarını ifade etti. Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal alanda kısıtlı olan istihdam kaynaklarını geliştirmek, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla 2014'te Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'nin hayata geçirildiğini anımsattı. Yumaklı, Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'nden 2022'ye kadar 63 bin civarında işletme ve kişinin yararlandığını belirtti. Hayata geçirdikleri tedbirler sonucu son 21 yılda küçükbaş hayvan sayısının yüzde 67'lik artışla 53.2 milyona ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "2023'te Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği kapsamında işletmede istihdam edilen çoban için 30 bin lira destekleme ödemesi yapılıyor" diye konuştu.