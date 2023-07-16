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Giriş Tarihi: 17.7.2023

8 yıldır pazarın lideri

8 yıldır pazarın lideri
Türkiye otomotiv sanayisinin yakın dönemdeki en önemli küresel ürün projelerinden biri olan Egea'nın Türkiye'de 500 binincisi yola çıktı. Egea, pazara sunulduğu 2015'den bu yana sekiz yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat'ın 2019'dan bu yana Türkiye otomotiv pazarının lideri olduğunu ve Egea modelinin bu başarıdaki katkısına dikkat çekti. Altan Aytaç "Türkiye'de otomobil pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiren Fiat Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikayesine dönüştü. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi. Tofaş'ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea'nın başlangıçta Sedan versiyonu tasarlanmış ve 2015'te dünyaya tanıtılmıştı.
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8 yıldır pazarın lideri
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