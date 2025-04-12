81 ilde 50 milyon euroluk yüzde 100 hibe

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği iş birliğinde tarım projelerine sağlanan Katılım Öncesi Yatırım Aracı (IPARD) III Programı 6. başvuru çağrı ilanı yayımlandı. İlan kapsamında 81 ildeki Yerel Eylem Gruplarına toplam 50 milyon euro hibe desteği sağlanacak.

328 MİLYON EURO DESTEK SAĞLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırsalda kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere, yerel potansiyeli harekete geçirmek için yenilikçi çözümleri desteklemeye devam ediyoruz. Yerelde çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu Yerel Eylem Grupları (YEG) aracılığıyla, bölgelerin kalkınması için stratejiler belirleniyor ve uygulanıyor. Böylece kırsaldaki yöre insanı, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) yaklaşımı ile birleşip yerelde güçleniyor" dedi. IPARD Programı kapsamında Yerel Eylem Gruplarına bugüne kadar 328 milyon lira hibe desteğinin sağlandığını belirten Yumaklı, LEADER Yaklaşımı için Altıncı Başvuru Çağrı İlanı ile yüzde 100 hibeli olmak üzere toplam 50 milyon euro destek sağlanacağını duyurdu.