81 ilde yarın başlıyor! Bakan Yumaklı: Halkın sağlığına son derece önem veriyoruz

21 İLDE GIDA DENETİMİ

Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması konusunda herhangi bir engel tanımıyoruz. Bu konuda bir metodoloji değişikliğine gittik. 81 ilde eş zamanlı bütün unsurlarımızın sahada olduğu belirli sektörleri belirli servis veren yerleri onları denetim programına alan bir çalışma başlattık. 21 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül'de sona erdi. Toplu gıda tüketimi yapılan lokantalar, restoranlar ve oteller gibi yerlerin denetimi yapıldı. Yaklaşık olarak 7 bin 642 personel katıldı ve 55 bine yakın denetim yapıldı. 245 tanesinde sadece uygunsuzluk tespit edildi. Gerekli idari işlemler yapıldı.

Ben halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hassasiyet gösteren hem teknik hem hijyen hem de saklama koşullarını sağlayan işletmelere teşekkür ederiz. Uygunsuzluk rastlanan 245 firmanın bizler iyileştirmelerine yönelik takiplerimizi sürdüreceğiz. Bu denetimleri 3'er haftalık periyotlarla sürdüreceğiz. Yarından itibaren farklı sektörlerde denetimler 81 ilde yapılacak. Gıda denetimi konusunda tavizsiz şekilde devam edeceğiz. Halkın sağlığı ile alakalı konulara son derece önem veriyoruz. Gıda servisi yapan tüm işletmelerin kendilerini tekrar kontrol etmelerini istiyorum. Denetimlerden çıkan sonuçlar bize ışık tutacaktır. Vatandaşlarımız herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığında hiç çekinmeden Alo 174'ü aramalarını istiyorum. Her vatandaş gönüllü denetçi olmalı. Gıda konusu hem bizim hem geleceğimiz için çok önemli.

Tespit edilen uygunsuzluklara göre cezalar değişiyor. Bunların içinde para cezaları da var aynı zamanda burada uygunsuzluğun boyutuna göre suç duyurusu yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde zeytin fıçısının içerisine giren bir vatandaş vardı ve bu asla kabul edilemez. Biz de bununla ilgili kapatma işlemini gerçekleştirdik. İlgili kişiler hakkında suç duyurunda bulunduk. Sosyal medyada olan bazı görüntüler ihbar olarak kabul ediyoruz. Ben 7 bin 642 kişinin denetim yaptığını söyledim ama ben isterim ki bütün vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisi olsun. Gıda hassa bir konu hem bizim hem çocuklarımızın hem geleceğimizin teminat altına alınmasıyla alakalı bir husustur. Vatandaşlarımız Alo 174 ile bize ihbarda bulunabilirler.