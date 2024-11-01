813 milyar buhar oldu

Türkiye'de uzun zamandır konuşulan vergi yüzsüzleri listesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler arasında tanıdık simalar dikkat çekti. Listenin 39'uncu sırasında Cem Uzan yer aldı. Uzan'ın borcu 907 milyon lirayı bulurken, 1.5 milyar liralık stopaj borcunu ödemeyen Hilmi Başaran da vergi yüzsüzleri listesinin isimlerinden biri oldu. Konyaspor ve Kayserispor'un da olduğu listenin ilk sıralarına akaryakıt firmaları yerleşti. Vergi borçluları listesinde yer alan birçok firmöa da iflas etmiş şirketler çıktı. Bu nedenle, borcun yaklaşık 813 milyar TL'si Maliye kasasına girmeden buhar oldu.Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilgili iki farklı liste yayımladı. İlk listesinde 419'u gerçek, 2 bin 45'i tüzel kişi olmak üzere toplam 2 bin 464 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 299'unu faal. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı 53.1 milyar TL. Bu tutarın 6.3 milyar lirası faal mükelleflere, 46.7 milyar lirası ise terk mükelleflere ait. İkinci listede 7 bin 948'i gerçek, 28 bin 858'i tüzel kişi olmak üzere toplam 36 bin 906 mükellef bulunuyor. Bu mükelleflerin 4 bin 807'si faal. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999.Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira olarak hesaplandı. Bu borcun 113.8 milyar lirası faal mükelleflere aitken, 801.1 milyar lirası ise terk mükelleflere ait. Yani borç içinde faal olanların oranı sadece yüzde 12.4. Yayımlanan listelerde 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon lirayı aşan tarhiyatların bulunduğu ilk listede 1 milyar 265 milyon 539 bin 269 lirayla Yurtpet Akaryakıt birinci sırada. 740 milyon 699 bin 196 lirayla Mir Kıym. Mad. ikinci sırada. 603 milyon 831 bin 261 lirayla Ospet Petrolcülük üçüncü sırada.31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükelleflerin yer aldığı diğer listesinde ise 3 milyar 23 milyon 325 bin 428 lirayla Türktab Tütün Mamülleri A.Ş. ilk sırada. 2 milyar 449 milyon 525 bin 198 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. ikinci sırada, 2 milyar 255 milyon 26 bin 863 lirayla Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. üçüncü sırada bulunuyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyetinin olmadığını belirterek, "Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914.9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812.8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88.8'inin tahsilat imkânı bulunmuyor" dedi. Bu listede bulunanlara direkt "vergi borçlusu" denilemeyeceğini vurgulayan Şimşek, listede, vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılmış tarhiyatlardan kesinleşmiş olanların bulunduğunu bildirdi. Şimşek, kesinleşen bu tarhiyatların ödenmiş olmasının açıklamaya engel olmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle diğer borçlu listesiyle karıştırılmamalıdır. Tabii bu listede yer alan mükelleflerin çoğu gerçek bri faaliyeti olmadığı halde sahte belge düzenleme, vergi kaçırma gibi amaçlarla kurulmuş işletmeler. Listede yer alan 2 bin 464 mükelleften 1752'si bu türden. Bunlar hakkında yapılan ve kesinleşen vergi ve ceza tutarı 42,9 milyar lira ve bu tutar ailn edilen toplam tutarın yüzde 81.1'ine tekabül ediyor. Bu tutarın tahsil kabiliyeti de yok. Zira bunlar ya iflas etmiş ya dah aklarında iflas kararı olmasa da hiçbir mal varlığı bulunmayan işletmeler. Bunların sahiplerinin de malı yok. Bu tür işletmeler genellikle hiçbir malı bulunmayanlar adına açılıyor, amaca ulaşıldıktan sonra ortadan kayboluyor" dedi. Şimşek, ikinci listede ise vergi borçlusu olarak açıklanan 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti olmadığını belirterek, "Bunlar çok uzun yıllara dayanan borçlar" diye konuştu.Listede ünlü iş insanları yer aldı. 39. sırada yer alan Cem Uzan'ın borcu tam 907 milyon lirayı bulurken listenin bir diğer tanıdık ismi de Hilmi Başaran oldu. 1.5 milyar liralık stopaj borcunu ödemeyen Hilmi Başaran 2011'deki vergi yüzsüzleri listesinin 1 numaralı ismiydi. Vergi yüzsüzleri arasında 1990'lı yıllarda adı karanlık olaylarla anılan Erol Evcil'in aile şirketi SİDEMİR Sivas Demir Çelik de bulunuyor.Listede, belediyeler ve futbol kulüpleri dikkat çekti. Fenerbahçe, Göztepe, Kayserispor Kulübü Derneği, Konyaspor gibi kulüpler dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 6 milyar TL ceza verdiği European Tabocco da listede yer aldı. FETÖ soruşturmalarında el konulan şirketler de listede yer alıyor. Bunlar arasında Akfel Enerji dikkat çekti.