85 bin öğrenci ucuz telefon desteği aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencilerine müjdelediği teknoloji desteğinden yüzbinlerce gencin yararlandığı öğrenildi. Öğrencilere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği verildi. Bu kapsamda bugüne kadar 84 bin 748 öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği, 28 bin 65 öğrenciye 36.8 milyon TL tablet-bilgisayar desteği verilirken, 163 bin 416 öğrenciye ise aylık 10 gigabayt internet hediye edildi.Vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar indirimi gibi avantajlarla öğrencilerin cihaz alımlarını destekleyerek mali yüklerinin azaltılması amaçlanırken, günümüzde teknolojinin eğitim süreçlerindeki kritik rolü göz önünde bulundurulduğunda, bu tür desteklerle öğrencilere dijitalleşme sürecine katkı sağlanması hedeflendi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 84 bin 748 öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği, 28 bin 65 öğrenciye 36.8 milyon TL tablet-bilgisayar desteği verildi. Ayrıca 163 bin 416 öğrenciye ise aylık 10 gigabayt internet hediye edilirken, gençlerin bu destekten faydalanabilmesi için bakanlık bütçesinden GSM operatörlerine 1 Şubat 2024 tarihinden bu yana 6 aylık süreçte 48 milyon TL ödeme yapıldı. Operatörlere önümüzdeki 6 ay için ise 50 milyon TL internet ödemesi daha yapılacağı öğrenildi.Kampanyadan, TC vatandaşı ve cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilirken, açıköğretim öğrencileri ise faydalanamıyor. Öte yandan gençlerin telefon ve tablet-bilgisayara daha rahat erişimi için kampanyalar yapan e-ticaret platformları da bulunuyor. Hepsiburada telefonlarda Hepsiburada limiti ile 12 taksit fırsatı, bilgisayarlarda 12 taksit fırsatı ya da 3 ay erteleyerek 9 ay taksit fırsatı ya da tabletlerde 9 taksit fırsatı ya da 3 ay erteleyerek 6 taksit fırsatı sunuyor.