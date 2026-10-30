9 ay sonra faiz yüzde 36’ya indirmişti! Merkez Bankası kararın gerekçesini açıkladı

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ RİSK OLUŞTURUYOR

TCMB'nin değerlendirmesine göre, ekim ayına ilişkin öncü veriler, taze meyve ve sebze fiyatları nedeniyle mevsim etkilerinden arındırılmış aylık gıda enflasyonunda yükselişe işaret ediyor. Küresel enerji fiyatlarındaki artışın da akaryakıt, tüp gaz ve katı yakıt üzerinden yurt içi enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam etmesi bekleniyor.

Buna karşılık, beyaz eşya ve tüketici elektroniği gibi dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları devam etse de temel mal enflasyonunun ılımlı seyrini koruyacağı tahmin ediliyor. Hizmet enflasyonunun ise önceki aylardaki seviyelerin altında kalmakla birlikte ekimde bir önceki aya göre yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, gıda ve enerji fiyatlarındaki görünüm nedeniyle tüketici fiyatlarındaki artışın önceki aya kıyasla yükselebileceğini, ancak manşet enflasyondaki yükselişin ana eğilime etkisinin sınırlı kalacağını değerlendiriyor.