9 ay sonra ilk faiz indirimi

Son faiz indirimini ocak ayında gerçekleştirip İran gerilimi nedeniyle daha sonraki 5 toplantıda değişiklik yapmayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 ay sonra tekrar indirim sürecine başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'den 36'ya indirilmesine karar verdi.

GÖZLER 10 ARALIK'TA

Bu hamle ile politika faizi Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'tan 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35.5'ten 34.5'e indirdi. PPK'nın 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son toplantısında da politika faizini düşürmesi bekleniyor.

İÇ TALEP ZAYIF

PPK sonrası yapılan açıklamada, aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmelerinin ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi teyit ettiği belirtildi. Açıklamada, "İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

TOPLANTI BAZLI YAKLAŞIM

FİYAT istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği kaydedilerek, "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör