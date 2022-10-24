9 ayda 1.1 milyon konut satıldı

Vatandaşın yüksek enflasyona karşı koruma kalkanı olarak gördüğü konut sektörüne ilgi bu yılın 9 aylık döneminde, yüksek faiz ortamına rağmen devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları eylülde, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin beklenmesinin etkisiyle, geçen yılın aynı ayına göne yüzde 22.9 azalarak 113 bin 402 adet oldu. Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 8.17 düşüş gösterdi.Eylül ayındaki düşüşe rağmen, yılın ilk 9 ayında ise konut satışları, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 11.4 artarak 1 milyon 57 bin adete çıktı. İlk 9 ayda ipotekli satış yüzde 25.7 artarak 228 bin 601'e, diğer satışlar ise yüzde 8 artarak 828 bin 592'ye yükseldi. Bu dönemde ilk el satışlar yüzde 8.7 artarak 312 bin 118, ikinci el satışlar ise yüzde 12.6 artarak 745 bin 75 olarak gerçekleşti.Yabancı yatırımcıların Türkiye konut piyasasına ilgisi, bu yıl da devam etti. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.8 azalarak 5 bin 49'a gerilese de, ilk 9 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artarak 49 bin 644 oldu. Eylülde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 olarak hesaplandı.Yılın 9 ayında en çok konut satılan il 19 bin 594 adetle İstanbul oldu. Ülke genelinde yabancılara her 100 konut satışından yaklaşık 40 adedinin megakentte gerçekleştiği görüldü. İstanbul'u 14 bin 656 adetle Antalya, 2 bin 596 ile Mersin, 2 bin 295 ile Ankara, 1.532 ile Bursa, 1.375 ile Yalova, 1.054 ile Sakarya takip etti. İzmir, Samsun ve Trabzon da ilk 10'da yer aldı.Ocak-eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisini gösterdi. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış yaşandı. Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti. Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi. Yılın 9 ayında İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanya vatandaşları 2 bin 58, Kazakistanlılar 2 bin 45, Afganistanlılar 1.487, Kuveytliler 1.318, Yemenliler 1.045, ABD'liler ise 1.032 adet konut aldı.Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, yabancıya toplam konut satışında ivme yavaşlasa da Rusların talebinin hızla devam ettiğini söyledi. Akbal, "Türkiye'nin yakaladığı bu talebi iyi değerlendirmesi önemli. Rus vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul talebi bu sene üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 84 arttı" dedi.