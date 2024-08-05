9 ayın en düşük enflasyonu

Enflasyonda, ekonomi yönetiminin daha önce işaret ettiği düşüş başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 3.23 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3.51'in altında arttı. Haziranda yüzde 71.60 olan yıllık enflasyon temmuzda 61.78'e gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesine indi.Yıllık enflasyonda 9.82 puanla 19 ayın en büyük düşüşü yaşandı. Yıllık enflasyonda 2022'nin aralık ayında 20.1 puanlık düşüş yaşanmıştı. Öte yandan temmuzda yüzde 1.94 artan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde de, haziranda yüzde 50.09 olan yıllık enflasyon da, temmuzda yüzde 41.37 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Veriler çekirdek yıllık çekirdek göstergelerde de yavaşlamaya işaret etti. Haziranda yüzde 71.41 olan çekirdek enflasyon, temmuzda yüzde 60.23'e geriledi.Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen yüzde 38'lik zam enflasyonda da etki yarattı. Bu zammın etkisiyle aylık en yüksek artış yüzde 8.08 ile konut tarafında yaşandı. Alkollü içecekler ve tütün tarafında yapılan ÖTV zammının etkisiyle de temmuzda konuttan sonra en yüksek fiyat artışları bu grupta yaşandı. Temmuz'da alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık artış yüzde 5.84 oldu. Ulaştırma tarafında ise yüzde 3,82'lik yükseliş görüldü. Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, eksi yüzde 2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu.Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 39.57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.5 ile eğitim olarak belirlendi. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 115 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyondaki gerileme önümüzdeki süreçte belirginleşerek devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinin, manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesi, enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın daha belirgin olduğuna işaret ediyor. Enflasyonda düşüş sürecinin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9.8 puan azalarak yüzde 61.8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" açıklamasında bulundu..