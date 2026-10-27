9 aylık prim üretimi 1,1 trilyon lira

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) 2026 yılı eylül sonu prim üretim verilerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Üye şirketlerden derlenen verilere göre eylül sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 1 trilyon 97 milyar lira olarak gerçekleşti. Branş bazında bakıldığında en fazla prim üretilen branş 261 milyar 932 milyon lira ile zorunlu trafik oldu. Zorunlu trafik branşını 202 milyar 847 milyon lira ile hastalık-sağlık branşı takip etti. En fazla prim üretilen diğer branşlar ise şöyle sıralandı: 143 milyar 792 milyon lira ve yüzde 23.3 artış ile yangın ve doğal afetler, 124.2 milyar lira ve yüzde 23.7 artış ile kasko ve 104.1 milyar lira ve yüzde 41.7 artış ile genel zararlar. Hayat dışı branşında prim üretimi 917 milyar 814 milyon lira olurken hayat branşında ise 179 milyar 322 milyon lira prim üretildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör