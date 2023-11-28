9. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo sona erdi

"Küresel Helal Ekonomiye Açılan Kapı: Potansiyellerin Ortaya Çıkarılması" temasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Discover Events tarafından İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğiyle düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı'na 116 ülkeden 10 bini yabancı 40 bin kişi katıldı ve 1,5 günde işletmeler arası 2000 B2B görüşme gerçekleştirildi. Zirve kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'na ise, 20 ülkeden alım heyeti ile 40' a yakın ülkeden ziyaretçi katıldı. Henüz 1. yılı olmasına rağmen fuarda 1,5 günde işletmeler arası 500'den fazla B2B görüşme gerçekleştirildi. 4 gün süren etkinliğin helal ekonomiye katkısının 2 milyar dolar olması bekleniyor.



SAVAŞA RAĞMEN 1.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Etkinliğin son günü Türkiye-Yemen İş Forumu ile başladı. Forumda söz alan Yemen Büyükelçisi Mustafa Polat "Yemen 8 yıldır ağır şartlarda mücadele veriyor. Bu sürede Türkiye-Yemen arasındaki ticari işbirliği kesilmedi. Demir çelik, çimento, gıda, cam ve ayakkabı sektöründe ihracat yapıyoruz, dondurulmuş balık, hurda ve kahve ithal ediyoruz. Umuyoruz ki Yemen hak ettiği güzel günlere kavuşacak" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Polat, savaş koşullarına rağmen Türkiye ile Yemen arasında 1.2 milyar dolarlık ticaret olduğunu belirterek, bu rakamın Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılandan fazla olduğunu, AB ülkeleri ile ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu hatırlattı.



DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Yunus Ete "Firmalarımızın Konsey'e üye olmalarını önemsiyoruz, bu onlara büyük avantajlar getirecektir." derken; Yemen Business Association Başkanı Dr. Humaykhani Mohammed, sağlık sektörü ve cam beton icin yatırım yapılabileceğini söyledi.



ZİRVE KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Dünya helal pazarını İstanbul'da buluşturan 9. Dünya Helal Zirvesi kapanış bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. Bildirgede zirveden çıkan sonuçlar şu şekilde:



Dünya Helal Zirvesi

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) bünyesinde hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan ülkeler için ürün, hizmet, sertifikasyon ve akreditasyonu kapsayan Helal ile ilgili hususlara yönelik standartlar oluşturmaya odaklanan işbirlikçi girişimleri gönülden savunmaktadır.

Yapay Zeka gibi ileri teknolojileri desteklemenin önemini ve bunların Küresel Helal Ekonominin büyümesini ilerletme üzerindeki olumlu etkisini vurgular.

Standartların merkezi rolünü vurgular ve kilit karar vericiler olarak paydaşların öneminin altını çizer.

Birleşik helal test yöntemlerini formüle etme hedefiyle SMIIC teknik komiteleri bünyesinde araştırmayı sürdürür. Helalin herhangi bir saik veya niyetle kötüye kullanılmasına karşı durur. Bu beyanı siyasi temsilcilere, dini yetkililere, üreticilere, hizmet sağlayıcılara, bilimsel ve akademik topluluklara, helal belgelendirme kuruluşlarına, akreditasyon, standardizasyon ve finans kuruluşlarına, ticaret ve turizm odalarına tavsiye eder.

Helal Ekonominin küresel genişlemesinin önemini ve bunun hem Müslüman hem de gayrimüslim topluluklar üzerindeki olumlu etkisini vurgular.

NELER KONUŞULDU?

Zirvede helal pazarındaki deneyim ve gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı. Alanında uzman 46 konuşmacının katıldığı 9 panelde konuşulan başlıklar şu şekilde:

Helal Altyapının Küresel Helal Ekonomiye Etkisi

Helal Tedarik Zincirinin Küresel Ölçekte Genişletilmesi

Helal Ekonominin Çeşitli Açılardan Büyümesi

Helal Gıda Sektöründe Yeni Stratejiler

Helal Turizm ve Küresel Helal Ekonomiye Etkisi

Yenilikçi Helal Test Yöntemleri ve Helal Ürünlerin Analizi

Yapay Zekaya (AI) Yönelik Küresel Helal Dijitalleşme

Helal Yaşam Tarzı ve Küresel Kültürel Önemi

600 HELAL BELGELENDİRME YAPILDI



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı ve İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Şahin, helal pazarda dünyadaki standardizasyon faaliyetlerinin ticaretin yüzde 80'ini etkilediğini söyledi. Şu anda helal bilgilendirme faaliyetlerinde, özellikle gıda başta olmak üzere uzun yıllardır yoğun bir faaliyet bulunduğunu belirten Mahmut Sami Şahin "Bugüne kadar toplamda 600'e yakın firmaya helal belgelendirmesi yapıldı. Bu belgelendirmenin daha da yaygınlaşmasını arzuluyoruz, çünkü dünya genelinde 2 milyara yakın Müslüman nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfusun finans potansiyeli yaklaşık olarak 5 trilyon doları aşıyor ve bunun yaklaşık 2 trilyon doları gıda, turizm ve temizlik ürünleri gibi alanlarda harcandığı bilinmektedir. Fakat ne yazık ki, bu harcamaların İslam ülkelerinin kendi içerisinde olmadığını görmekteyiz. İşte tam da bu noktada, ekonomik anlamda bu değerin İslam ülkeleri içerisinde kalmasını sağlamak ve İslam ülkelerinin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak bir noktaya getirilmesi için helal belgelendirmesi ile İslam inancına uygun helal ürünlerin satılmasıyla bu ticari faaliyetlerin İslam ülkeleri arasında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.