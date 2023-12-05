9 milyon hektar tarım alanı toplulaştırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumu kullanımı ve satışına ilişkin çıkan yasaklama iddialarını yalanlarken, önümüzdeki dönemde arazi toplululaştırma faaliyetlerine hız vereceklerini söyledi.Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde 5 Aralık Dünya Toprak Günü için tarlaya girdi. Geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetli bir yöntem olan "Doğrudan Anıza Tohum Ekme" yöntemiyle tohum eken Yumaklı, toprağa ektiği tohumun tarımın TÜBİTAK'I olan TAGEM'in geliştirdiği tamamen yerli ve milli Bayraktar tohumu olduğu bilgisini verdi. Yumaklı, miras yoluyla ve başka nedenlerle bölünen tarım arazilerini birleştirdiği tarla içi geliştirme çalışmalarına hız vererek yaklaşık 7 milyon hektar arazi toplulaştırma yaptıklarını ve bu rakamın en kısa sürede 9 milyon hektar alana çıkacağını duyurdu. Yumaklı, "Ayrıca şu anda yaklaşık 9.3 milyon hektara tekabül eden 440 büyük ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik. 500 büyük ovaya çıkarma çalışmalarımız devam etmekte" ifadelerini kullandı.TAGEM aracılığıyla bugüne kadar tarla bitkilerinden 953, bahçe bitkilerinden de bin 27 tohum geliştirildiğini aktaran Yumaklı, "Sertifikalı tohum bunların arasında son derece önemli. Tekraren altını çizmek istiyorum. 21 yıl öncesine göre sertifikalı tohum üretimimiz 10 kat arttı" dedi. Hali hazırda 37 ata tohumunun tescil edildiğini ve Gen Bankasında koruma altına alındığını anlatan Yumaklı, "Şu anda araştırma merkezlerimiz, araştırma enstitülerimiz 313 ata tohumunun da incelemesini yapmakta. Daha sonra da bunların sertifikalandırılması gerçekleşmekte. Olumsuz etkileri engellemek amacıyla bizler sertifikalı tohum kullanımını zorunlu hale getirdik" açıklamasını yaptı.ATA tohumu üretiminin yasaklandığı hakkındaki iddiaları yalanlayan Yumaklı, "Herhangi bir şekilde ata tohumlarının kullanılması ya da satılmasıyla alakalı bir yasaklama söz konusu değil. Eğer incelemesi tamamlanmış, tescil edilmiş bir tohum ise bununla ilgili herhangi bir yasaklama söz konusu değil" açıklamasında bulundu.TARIM ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve kullanılamayan arazilerin de üretime kazandırılması amacıyla yol haritasını oluşturdu. Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961'den 2002'ye kadar 4,5 milyon dekarda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlandı.2003'ten bu yılın sonuna kadar toplulaştırması tamamlanan alanın 72,7 milyon dekara yükselmesi bekleniyor. Ülkede 9,3 milyon hektarlık 440 büyük ova sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Bu yıl 24 büyük ovanın daha çalışmaları tamamlandı ve onay aşamasına gelindi. Ova sayısının toplamda 500'e çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülke genelinde yapılması planlanan arazi kullanım planlaması çalışmaları için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da 1,9 milyon hektarda toprak sınıflaması ve bu alanlar içinde toplam 932 bin hektarda detaylı toprak sınıflaması için çalışmalara başlandı. Bakanlık tarafından 2022'de ülke genelinde başlatılan 1/5000 ölçekli arazi kullanım planlaması çalışmalarının 7 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor. Topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şekilde hazine arazileriyle topraklandırılması çalışmaları kapsamında 2023'e kadar 16 bin 670 çiftçi ailesine 1 milyon 69 bin dekar hazine arazisi dağıtıldı. 2020'den bugüne kadar Türkiye genelinde dağıtılan arazi ve arsa bedeli ile kira gelirleri kapsamında toplam 341,3 milyon lira tahsilat yapıldı.