9 pompa bir günden fazla çalıştı! Akkuyu’nun temeline tonlarcası beton döküldü

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. güç ünitesinde türbin tesisi temeline beton dökme işlemi tamamlandı. Bir günden fazla kesintisiz devam eden çalışma kapsamında 2 bin 241 metreküp beton karışımı kullanıldı.

BETON DÖKÜMÜNDE 308 TON DONATI KULLANILDI

Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, beton dökme çalışmaları öncesinde 308 ton donatı ve 69 ton gömülü parçanın montajı gerçekleştirildi. Türbin ünitesinin sabitlenmesi için ankraj ekipmanları da yerleştirildi.

Bir günden fazla kesintisiz süren beton dökme işlemi sırasında 9 beton pompası kullanılarak 2 bin 241 metreküp beton karışımı döküldü. Temelin yoğun donatı yapısı, karmaşık geometrisi ve çok sayıda gömülü parça içermesi nedeniyle özel bir döküm teknolojisi uygulandı.

Çalışmalar boyunca Akkuyu NGS sahasındaki beton santralleri kesintisiz beton tedariki sağladı. Uzmanlar ise pompaların çalışmasını ve farklı bölümlerdeki beton dökümünü koordineli şekilde yürüttü.

TEMELİN TASARIM MUKAVEMETİNE ULAŞMASI 60 GÜN SÜRECEK

Beton dökme işleminin tamamlanmasının ardından temel, tasarım mukavemetine ulaşması için yaklaşık 60 günlük sürece girecek. Bu sürecin ardından kalıp sökülecek ve yapının kontrolü gerçekleştirilecek.

Çalışmaların kalitesi, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız denetim kuruluşunun uzmanlarının da yer aldığı komisyon tarafından incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasının ardından türbin-jeneratör ünitesinin bileşenlerinin montajına başlanacak.

BUTCKİKH: TÜRBİN-JENERATÖR ÜNİTESİNİN GÜVENİLİRLİĞİ TEMELDEN BAŞLIYOR

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, beton dökme işleminin proje açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Türbin tesisinin temelinin, santralde inşa edilen dördüncü türbin ünitesinin altyapısını oluşturduğunu ifade eden Butckikh, şu değerlendirmede bulundu:

"Türbin-jeneratör ünitesinin güvenilirliği daha temelinin inşası aşamasında sağlanmaya başlıyor. Yapının yalnızca türbin ve jeneratörün ağırlığına değil, aynı zamanda ekipmanın çalışması sırasında oluşan yüklere de dayanması gerekiyor. Özel yay blokları, titreşimlerin makine dairesi yapılarına iletilmesini azaltıyor.

Temel, onlarca yıl boyunca Türkiye için elektrik üretecek ekipmanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle makine dairesinde de, NGS'nin diğer tesislerinde olduğu gibi, her bir elemana yönelik kalite gereklilikleri güç ünitelerinin tüm işletme ömrü dikkate alınarak belirleniyor."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör