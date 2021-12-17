954 milyon liralık evde bakım yardım ödemesi

BAKIMA ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım
yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını söyleyen Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, bu kapsamda hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına
ilişkin toplam 954 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi. Ödemeler 20 Aralık'a kadar tamamlanacak. ANKARA