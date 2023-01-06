A101 ve BİM de indirim kervanına katıldı

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi. Son üç aydır 250'den fazla üründe fiyat değişikliği yapmadığını hatırlatan BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı. BİM yaptığı açıklamada "Müşterilerin menfaati kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir" dedi.