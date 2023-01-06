Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri A101 ve BİM de indirim kervanına katıldı
Giriş Tarihi: 7.1.2023

A101 ve BİM de indirim kervanına katıldı

A101 ve BİM de indirim kervanına katıldı
Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi. Son üç aydır 250'den fazla üründe fiyat değişikliği yapmadığını hatırlatan BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı. BİM yaptığı açıklamada "Müşterilerin menfaati kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 ve BİM de indirim kervanına katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA