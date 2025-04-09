ABD Başkanı Trump’tan geri adım! Çin hariç, diğer ülkelere ek vergiler durduruldu

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı her geçen gün açıklanan vergiler ile büyüyor. Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yeni tarifeleri açıkladı.
Trump, "Çin'in dünya pazarlarına gösterdiği saygısızlığa dayanarak, Çin'e uygulanan gümrük vergisini derhal yürürlüğe girmek üzere yüzde 125'e yükseltiyorum. Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme dönemlerinin artık sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmadığını anlayacaktır." dedi.
Trump, gümrük vergileri konusunda Çin dahil tüm ülkelerle anlaşmaya varabileceklerini belirtti.
75'TEN FAZLA ÜLKEYE 90 GÜN ERTELEME
Trump ayrıca, misilleme kararı almayan 75'ten fazla ülkeye uygulanan yeni vergi oranlarının 90 gün boyunca durdurulduğunu duyurdu. Ülkeler bu süre zarfında yalnızca yüzde 10'luk temel vergiyi ödeyecek.
ABD BORSALARI UÇUŞA GEÇTİ
Trump'ın yeni açıklamalarının ardından ABD borsaları uçuşa geçti.
"MİSİLLEME YAPMAYAN ÜLKELER ÖDÜLLENDİRİLECEK"
ABD Hazine Bakanı Bessent, "ABD'ye vergi konusunda misilleme yapmayan ülkeler ödüllendirilecek." dedi. Bessent, meksika ve Kanada'nın yüzde 10'luk temel vergi kararına dahil olduğunu söyledi.
"ABD'YE YUMRUK ATTIĞINIZDA, TRUMP DAHA SERT KARŞILIK VERİR"
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkaran duyurusunun ardından basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yaptı.
Sözcü Leavitt, "Çin tedbirsizce ABD'ye karşı misilleme yapmaya karar verdi. ABD'ye bir yumruk attığınızda, Başkan Trump daha sert şekilde karşılık verecektir." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li sözcü, Çin'in misilleme adımına karşılık 75'ten fazla ülkenin ABD ile gümrük tarifelerini müzakere etmek için Beyaz Saray ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçtiğini vurguladı.
Leavitt, "Dün bahsettiğim ülkeye özel müzakerelere devam edeceğiz. Bu müzakereler sürerken karşılıklı tarifelerde 90 günlük bir duraklama olacak ve tarife seviyesi alt limit olan yüzde 10 seviyesine indirilecek." şeklinde konuştu.
ÇİN'DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifesi bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin Maliye Bakanlığı, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.
TRUMP: 2 MİLYAR DOLAR KAZANIYORUZ
Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi." açıklamasında bulunmuştu.