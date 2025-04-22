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Giriş Tarihi: 22.4.2025 10:31 Son Güncelleme: 22.4.2025 10:31

ABD borsalarında deprem! Kayıplar derinleşti

ABD Başkanı Donald Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerginlik ABD borsalarında tarihi kayıplara neden oldu. Dow Jones endeksi 972 puan gerileyerek 38.206,64 puana inerken teknoloji hisseleri sert satış yedi.

ABD borsalarında deprem! Kayıplar derinleşti

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik tehditleri ile fiyatlanıyor. Trump'ın açıklamaları sonrası finansal piyasalarda adeta deprem yaşanırken ABD borsalarında rekor düşüşler izlendi.

ABD BORSALARI SASILDI

Donald Trump'ın faiz indirimleri konusunda orta yol bulamadığı Powell'i geç kalmak suçlaması piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Dow Jones endeksi 972 puan (yüzde 2,39) gerileyerek 38.206,64 puana indi. Nasdaq yüzde 2,45 düşüşle 15.887,35 puan, S&P 500 ise yüzde 2,36 düşüşle 5.158,13 puan oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Ekonomik belirsizlikler nedeniyle tüketicilerin ve yatırımcıların elektronik ve giyim ürünlerine olan talebi azaldı. "Muhteşem Yedili" olarak bilinen teknoloji hisseleri düşüşe geçti. Nvidia hisseleri yüzde 4,5, Amazon yüzde 3,1, Tesla ise yüzde 5,8 değer kaybetti.

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ABD borsalarında deprem! Kayıplar derinleşti
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