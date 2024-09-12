ABD bütçesi ağustosta 380 milyar dolar açık verdi

Ülkede, 2024 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1 trilyon 897 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 525 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 6 trilyon 288 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 yükselerek 4 trilyon 391 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, ağustos ayı bütçe raporu, ABD Hazine Bakanlığının sitesindeki teknik bir sorun nedeniyle yayımlanması gereken saatten daha erken açıklandı.