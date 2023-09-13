ABD bütçesi ağustosta 89 milyar dolar fazla verdi

Hükümetin gelirleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 azalarak 283 milyar dolara inerken, harcamaları da yüzde 63 düşerek 194 milyar dolara indi.

Ülkede, 2023 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 1 trilyon 524 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 946 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 5 trilyon 496 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 azalışla 3 trilyon 972 milyar dolara düştü.