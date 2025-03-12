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Giriş Tarihi: 12.3.2025 23:29

ABD bütçesi şubatta 307 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 307 milyar dolara yükseldi. Ülkede 2025 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı 1 trilyon doları aştı

AA
ABD bütçesi şubatta 307 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının beşinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 307 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl şubatta 296 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 302,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 9 artarak 296 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 6 artışla 603 milyar dolara yükseldi.

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Ülkede 2025 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 1,15 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 828 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk beş ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 1,9 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 13 artışla 3 trilyon dolara yükseldi.

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ABD bütçesi şubatta 307 milyar dolar açık verdi
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