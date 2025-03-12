ABD bütçesi şubatta 307 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının beşinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 307 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl şubatta 296 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 302,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 9 artarak 296 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 6 artışla 603 milyar dolara yükseldi.