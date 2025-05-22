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Giriş Tarihi: 22.5.2025 22:17

ABD Darphanesi 1 sentin üretimine son veriyor

ABD Hazine Bakanlığının, ekonomik anlamda verimsiz olduğu için artık 1 sentlik madeni para basmayacağı bildirildi

AA
ABD Darphanesi 1 sentin üretimine son veriyor

Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesine bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.

Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazinenin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.

Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 sent harcandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

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ABD Darphanesi 1 sentin üretimine son veriyor
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