Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD mahkemesinden FTX kararı: Kripto varlıkların satma talebini onayladı
Giriş Tarihi: 14.9.2023 01:13

ABD mahkemesinden FTX kararı: Kripto varlıkların satma talebini onayladı

ABD'de mahkeme, iflas eden kripto para borsası FTX'in kripto para varlıklarını tasfiye etmesine onay verdi.

AA
ABD mahkemesinden FTX kararı: Kripto varlıkların satma talebini onayladı

ABD İflas Mahkemesi Hakimi John Dorsey, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde görülen duruşmada, FTX'in kripto varlıklarını satma talebini onayladı.

Böylece, FTX'in haftada 100 milyon dolara kadar kripto para satmasına izin verildi.

Dorsey, duruşmada, FTX'in satışlarının kripto paraların değerinin düşmesine neden olabileceği ve FTX'in hesaplarında tuttuğu kripto paraların tamamına sahip olmayabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

FTX, daha önce mahkemeye yaptığı bildirimlerde, 1,16 milyar doları Solana, 560 milyon doları Bitcoin ve 192 milyon doları Ethereum olmak üzere 3,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip olduğunu açıklamıştı.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmişti.

FTX'in avukatları, iflas süreciyle ilgili nisan ayında gerçekleşen duruşmada, şirketin 7,3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto varlığını geri kazandığını bildirmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD mahkemesinden FTX kararı: Kripto varlıkların satma talebini onayladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA