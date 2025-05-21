ABD tahvilleri için beklentiler değişti

ABD hazine tahvil getirilerinin yükseleceğine ilişkin beklentiler yatırımcının pozisyonunu değiştirdi. ABD ekonomisindeki belirsizlik nedeniyle analistler ve yatırımcılar yıl sonuna kadar uzun vadeli tahvillerde daha yüksek faiz oranları fiyatlıyor.

NOT DÜŞÜŞÜNÜN ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Pek çok Wall Street kurumunun stratejistleri tahvil getirilerine yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize ettiler. Bu tahminlerde daha ağırlıklı olarak ABD-Çin müzakereleri etkili olurken, stratejistler Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin etkisinin sınırlı olacağı görüşünde. Uzmanlar yüzde 4,5 seviyesinde işlem gören ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5'i test edebileceğini ifade ediyorlar.

SON SÖZÜ TAHVİL PİYASALARI SÖYLEYECEK

JPMorgan stratejistleri bir notta, "Talep yapısında yaşanan yapısal değişim ve ticaret ile para politikası belirsizliği göz önüne alındığında, riskler yakın vadede getiri eğrisinin dikleşmesi yönüne kayıyor" diye yazdı. Garda Capital Partners'dan Tim Magnusson, "Maliye politikasında son sözü tahvil piyasası söyleyecek" dedi ve maliye politikalarını tartışacak milletvekillerinin "daha fazla sınanacaklarını ve yüzde5'in son sınır olmadığını" belirtti.