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Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:55

ABD ve Çin el sıkıştı! 30 milyar dolarlık tarife mutabakatı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD ile Çin arasında yapılan müzakerelerde 30 milyar dolarlık mallar için daha elverişli tarife uygulamasında uzlaşıldığı bildirildi.

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DHA
ABD ve Çin el sıkıştı! 30 milyar dolarlık tarife mutabakatı
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ABD ve Çin'in 30 milyar dolarlık mallar için daha elverişli tarife uygulamasında uzlaştığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Washington'daki görüşmelerinde, mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan ABD-Çin Ticaret Kurulu ve ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmalarını faaliyete geçirdi.

10 MİLYON METRİK TON KÖMÜR

ABD ve Çin, Ticaret Kurulu kapsamında, her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı. Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği belirtildi. Açıklamada, iki ülkenin, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerle ilgili tedarik zinciri eksiklikleriyle ilgili ABD'nin endişelerini gidermek için çalışmayı sürdüreceği kaydedilerek, sevkiyat seviyelerinin uygun düzeylere getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

'ABD-ÇİN SÜPER ZEKA DİYALOĞU'

Trump ve Şi, gelişmekte olan ilgili teknolojileri tanımlamak amacıyla 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' teriminin kullanılması konusunda da anlaşmaya vardı. İki ülke, söz konusu teknolojinin potansiyel riskleri ve faydalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere 'ABD-Çin Süper Zeka Diyaloğu'nu oluşturdu. Washington ve Pekin yönetimleri ayrıca süper zeka kaynaklı olaylarda kullanılmak üzere ikili bir iletişim kanalı kurulması konusunda da uzlaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#Şİ CİNPİNG #WASHİNGTON #DONALD TRUMP

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ABD ve Çin el sıkıştı! 30 milyar dolarlık tarife mutabakatı
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