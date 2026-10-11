ABD ve Rusya akaryakıtta anlaştı

seçimler öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ı harekete geçirdi. Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulayan Washington, Rus dizeline kapı açtı. Washington yönetiminin Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uyguladığı enerji yaptırımlarını gevşetme adımı, ABD'nin Rusya politikasında dikkat çekici bir dönüşe işaret etti. Trump, Rusya'dan milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edileceğini duyururken, Kremlin de ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

İLK AŞAMADA 300 BİN TON

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Trump, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İlk aşamada 300 bin tonun üzerinde dizelin hızla piyasaya sunulması planlanırken, kasımda 500 bin ton, hemen ardından ise 1 milyon tonluk ilave sevkiyat öngörülüyor. Trump, Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha dizel tedarik edilebileceğini belirtti. Dizel fiyatlarının düşürülmesinin özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve kamyoncular açısından öncelikli olduğunu vurgulayan Trump, Rusya'dan gelecek arzın ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün etkisiyle dizel fiyatlarının hem ABD'de hem de küresel piyasalarda hızla gerileyeceğini savundu.

OLUMLU YANSIYACAK

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin, Trump ile görüşmesinde küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Rus lider, ABD ve dünya piyasalarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduklarını belirterek, bunun küresel ekonomiye olumlu yansıyacağına inandığını ifade etti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise iki liderin görüşmesinde Rus petrol ürünlerinin ABD pazarına olası sevkiyatının yanı sıra Ukrayna'daki savaşın çözümüne yönelik seçeneklerin, İran'daki gelişmelerin ve ikili ilişkilerin de gündeme geldiğini aktardı. İki liderin doğrudan temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

YAPTIRIMLARDA GEÇİCİ GEVŞEME

Anlaşmanın dikkat çeken boyutlarından biri de Rus enerji ürünlerine yönelik yaptırımlar oldu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeyle Rus dizeline yönelik bazı kısıtlamaların 7 Nisan 2027'ye kadar geçici olarak gevşetilmesi öngörüldü. Böylece Washington, bir yandan Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürürken diğer yandan yükselen enerji maliyetlerini kontrol altına almak için Rus ürünlerinin ABD pazarına girişine alan açtı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce kaldırmaya başlayacaklarını açıkladı. Rusya'nın önemli dizel tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Novak, ihracat artarken iç piyasanın ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Rafinerilerdeki bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla kasım ve aralık aylarında sevkiyatın artırılabileceğini kaydetti.

KISA VADELİ RAHATLAMA

Anlaşmanın açıklanması, ABD'de akaryakıt fiyatlarının yükseldiği ve kasım ayındaki ara seçimlerin yaklaştığı bir döneme denk geldi. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre dizelin galon başına ortalama fiyatı 6.28 dolara yükseldi. Artan maliyetler, özellikle tarım ve taşımacılık sektörleri üzerindeki baskıyı artırdı. Tortoise Capital kıdemli portföy yöneticisi Rob Thummel, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin piyasaya sunulmasının kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini ancak uzun vadeli bir çözüm oluşturmasının zor olduğunu belirtti. Planlanan ilk 300 bin tonun üzerindeki sevkiyatın yaklaşık 2.2 milyon varile karşılık geldiği, bu miktarın ABD'nin ulaşım sektöründeki günlük dizel tüketiminin altında kaldığına dikkat çekildi.

DİZELDE 20 SENTLİK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gasbuddy Petrol Analiz Başkanı Patrick De Haan, Rusya'nın açıklanan miktarda dizeli tedarik edip edemeyeceği konusunda şüphelerini dile getirdi. De Haan, anlaşmanın piyasalarda psikolojik etki yaratarak fiyatları aşağı çekebileceğini ve kısa vadede galon başına yaklaşık 10 ila 20 sentlik bir düşüş sağlayabileceğini öngördü. De Haan, enerji maliyetlerindeki fiyatın enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olacağını kaydetti.