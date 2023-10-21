ABD’de bütçe açığı 1,7 trilyon dolara yükseldi

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ile 2023 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'de sona eren 2023 mali yılının son ayında, federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 430 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 60 azaldı.

Hükümetin gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 azalarak 467,5 milyar dolara gerilerken, harcamaları da yüzde 30,4 azalışla 638,5 milyar dolara düştü.