ABD’de iki kişiden biri öğün atlıyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de yükselen gıda fiyatları, tüketicilerin günlük beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Amerikalıların yaklaşık yarısının artan fiyatlar nedeniyle öğün atladığını ortaya koyan araştırma, gıda enflasyonunun hane halkı üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

Gıda harcamalarındaki artış, özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin bütçelerini zorluyor. Market alışverişinde daha ucuz ürünlere yönelme, tüketilen gıda miktarını azaltma ve öğün atlama gibi yöntemler, yükselen yaşam maliyetlerine karşı başvurulan tasarruf önlemleri arasında yer alıyor. Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, gıda fiyatlarındaki yükselişin yalnızca tüketicilerin satın alma tercihlerini değil, temel ihtiyaçlarını karşılama biçimlerini de etkilediğine işaret ediyor.

Özellikle gelirlerinin büyük bölümünü kira, ulaşım ve enerji gibi zorunlu harcamalara ayıran haneler, bütçelerini dengelemek için gıda tüketimlerini azaltabiliyor.

Ekonomistler açısından bu gelişme, enflasyonun toplumsal etkilerinin değerlendirilmesinde önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

GIDA FİYATLARI İKİ YILDA YÜZDE 18 ARTACAK

Dünya Bankası, küresel gıda fiyatlarının 2026'da yüzde 10, 2027'de ise yüzde 7 artacağını öngördü. İki yıllık artışın yüzde 18'e ulaşması beklenirken, enerji fiyatlarında bu yıl yüzde 32, genel emtiada yüzde 23 artış tahmin ediliyor. Yükselen yakıt ve gübre maliyetleriyle ticaretteki aksamalar, gıda fiyatlarını yukarı çeken başlıca nedenler arasında. Raporda, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat sorunlarının küresel fiyatları artırdığı belirtildi.