ABD'de son dönemde yaşanan teknoloji arızaları ve geniş çaplı elektrik kesintisi endişeleri, tüketicileri acil durum malzemeleri stoklamaya yöneltti. Siber saldırı korkusunun da etkisiyle su, dayanıklı gıda, jeneratör ve hayatta kalma kitlerine talep hızla artarken, bazı ürünlerde satışlar beş katına çıktı. ABD'de 12-17 Kasım tarihleri arasında en az altı büyük teknoloji arızası yaşandı. Aynı dönemde acil durum hazırlık ürünleri satan markalara yönelik harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 400 arttı.

SATIŞLAR 5 KAT ARTTI

Acil durum kitleri, içme suyu ve enerji barları satan Ready America'nın internet üzerinden gerçekleştirdiği satışlar yaklaşık beş katına çıktı. Şirketin Başkanı Trevyn Reese, Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana böylesine güçlü bir taleple karşılaşmadıklarını belirtti. Artan siparişler üzerine üretimin artırılması istenirken, su arıtma tabletlerinde tedarik sıkıntısı yaşanmaya başladı. Tüketicilerin olası krizlere karşı stok yapması, büyük perakende zincirlerinin satış beklentilerine de yansıdı. Teknoloji altyapısına yönelik endişeler yalnızca market alışverişlerini etkilemedi. Finansal sistemlerde yaşanan aksaklıkların ardından bazı yatırımcılar altına yönelirken, siber güvenlik şirketlerine yönelik ilgi de güçlendi. Öte yandan ABD'de Google üzerinden yapılan "hazırlık" aramaları bir önceki aya göre iki katından fazla arttı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör