ABD’de mortgage faizleri geçen hafta arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 14 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,8 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,3'ten 6,43'e yükselerek son 6 haftada ilk artışını gösterdi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,78'den yüzde 5,89'a çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta mortgage oranlarındaki artışın başvuru aktivitesinde geri çekilmeye neden olduğuna işaret etti.

Ev almak isteyenlerin, faiz oranlarındaki değişimlere duyarlı olduklarını belirten Kan, geçen hafta konut satın alma başvurularının yüzde 10 düştüğünü ifade etti.

Kan, refinansman aktivitesinin de geçen yıla göre yüksek olan kredi faiz oranları nedeniyle azaldığını belirtti.