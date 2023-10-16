ABD’de otomotiv işçilerinin grevi kriz yarattı: Maliyet 7,7 milyar dolara ulaştı

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), UAW işçilerinin General Motors (GM), Ford ve Stellantis'e karşı başlattığı ve "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan greve ilişkin son analizini paylaştı.

AEG'nin açıklamasında, 12 Ekim itibarıyla UAW'nin grevinden kaynaklanan toplam ekonomik kaybın 7,7 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu kaybın 359 milyon dolarının doğrudan ücret kaybından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, 3,45 milyar dolarının üretici kaybı, 2,67 milyar dolarının tedarikçi kaybı ve 1,21 milyar dolarının bayi, müşteri ve diğer kayıplar olduğu aktarıldı.

OTOMOTİV İŞÇİLERİNİN GREVİ

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

UAW, 29 Eylül'de Ford ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı.

Sendika, geçen hafta, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarının yanı sıra 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurmuştu.