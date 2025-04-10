ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor! ABD vergi oranını yüzde 145’e yükseltti

ABD ve Çin arasında gümrük tarifesi üzerinden yürüyen ticaret savaşı devam ediyor. ABD, Çin'e olan gümrük vergilerini geçtiğimiz gün yüzde 125'e çıkarmış ve diğer ülkelere uygulanan gümrük vergilerini 90 gün boyunca askıya almıştı.

AB'DEN ABD KARARI

Bu karar sonrasında Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.